Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SANA: по Дамаску нанесли удар ракетами с передвижной платформы

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ракеты, которыми был нанесен удар по дому в столице Сирии Дамаске, запускали с передвижной платформы, сообщило в ночь на субботу сирийское госагентство SANA со ссылкой на военный источник.

Источник: © РИА Новости

Два человека получили ранения в результате попадания ракет в жилой дом в районе Меззе в столице Сирии Дамаске, сообщил РИА Новости ранее в пятницу осведомленный источник.

«Вероломная атака по районам в Дамаске осуществлена ракетами, запущенными с передвижной платформы. Кто именно стоит за атакой и кто предоставил ракеты, пока не установлено», — сообщил источник агентству SANA.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше