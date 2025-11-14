SANA: по Дамаску нанесли удар ракетами с передвижной платформы

Два человека получили ранения в результате попадания ракет в жилой дом в районе Меззе в столице Сирии Дамаске, сообщил РИА Новости ранее в пятницу осведомленный источник.
«Вероломная атака по районам в Дамаске осуществлена ракетами, запущенными с передвижной платформы. Кто именно стоит за атакой и кто предоставил ракеты, пока не установлено», — сообщил источник агентству SANA.
