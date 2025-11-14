14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель не справился с управлением и совершил ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 19.00 55-летний водитель автомобиля Skoda, двигаясь по внешнему кольцу МКАД, в районе 23-го км, по предварительной информации, не справился с управлением, совершил столкновение с автомобилем Opel и наехал на разделительное ограждение, после чего столкнулся с автомобилем Seat. В дальнейшем автомобиль Skoda отбросило на попутный седельный тягач MAN с полуприцепом.
Водитель и пассажир автомобиля Skoda, а также водитель и пассажир автомобиля Seat доставлены в учреждение здравоохранения для обследования. -0-