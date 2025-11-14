Спасатели деблокировали 16 человек после ДТП с автобусом и грузовиком в Прикамье

Ранее сообщалось, что на 55-м километре автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе, недалеко от деревни Черепахи, произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По данным СУ СК России по Пермскому краю, в результате столкновения погибли семь человек, включая несовершеннолетнюю, травмы различной степени тяжести получили 12 человек.