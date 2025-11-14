Ричмонд
Спасатели деблокировали 16 человек после ДТП с автобусом и грузовиком в Прикамье

Спасатели завершили деблокировку 16 человек на месте ДТП с участием автобуса в Кунгурском округе Пермского края. Об этом уведомил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Василий Муратов.

Источник: Life.ru

В Прикамье завершена деблокировка пассажиров после ДТП с автобусом. Видео © Telegram / МЧС Пермского края.

«Пожарными и спасателями при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и шанцевого инструмента деблокированы 16 человек, пострадавшие переданы врачам скорой медицинской помощи, к сожалению, имеются погибшие», — сообщил Муратов.

На месте происшествия продолжают работать 22 сотрудника МЧС, задействовано 5 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на 55-м километре автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе, недалеко от деревни Черепахи, произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По данным СУ СК России по Пермскому краю, в результате столкновения погибли семь человек, включая несовершеннолетнюю, травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.