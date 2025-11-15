Ричмонд
По факту смертельного ДТП с микроавтобусом в Прикамье возбудили второе дело

В аварии погибли семь человек.

Источник: СУ СК РФ по Пермскому краю

Следователи возбудили второе уголовное дело по факту смертельной аварии с пассажирском микроавтобусом в Прикамье, в которой погибли семь человек, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

В ведомстве сообщили, что помимо дела по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») было также возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Как пояснили в краевом следственном управлении, дела соединены в одно производство.

В результате столкновения рейсового микроавтобуса Пермь — Кунгур, выехавшего на встречную полосу, с большегрузом погибли семь человек, ещё двенадцать получили травмы. В краевом СК уточнили, что все погибшие находились в автобусе.