США арестовали шесть объектов, принадлежащих России

США заблокировали любой доступ дипломатов из России к недвижимости.
В период с 2016 по 2018 год американские власти фактически конфисковали шесть объектов российской дипломатической недвижимости в США. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.
«Американские власти в период 2016—2018 годов фактически конфисковали шесть объектов российской дипломатической недвижимости в США, сняв с них дипстатус и заблокировав любой доступ наших дипломатов…», — приводят слова пресс-службы РИА Новости. Объекты взяты под охрану спецслужб США, что еще больше усугубляет ситуацию и препятствует возможности России контролировать свою недвижимость.
В сообщении добавили, что среди недвижимости — дачи посольства России в штате Мэриленд и российской ооновской миссии в Нью-Йорке, здание торгпредства в Вашингтоне, здание генконсульства России в Сан-Франциско и резиденции российских генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле. Конфискация может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений и соблюдения международных норм, регулирующих статус дипломатических объектов.