США арестовали шесть объектов, принадлежащих России

В сообщении добавили, что среди недвижимости — дачи посольства России в штате Мэриленд и российской ооновской миссии в Нью-Йорке, здание торгпредства в Вашингтоне, здание генконсульства России в Сан-Франциско и резиденции российских генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле. Конфискация может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений и соблюдения международных норм, регулирующих статус дипломатических объектов.