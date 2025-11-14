Установлены новые детали по делу о смертельном ДТП с автобусом под Пермью. Видео

«По предварительным данным, водитель автомобиля “Газель”, пытаясь избежать столкновения с впереди идущим транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Scania. Обстоятельства и причины ДТП устраиваются, на месте происшествия работают все оперативные службы», — прокомментировал обстоятельства смертельного ДТП в Кунгурском округе заместитель начальника Управления ГАИ ГУ МВД по Пермскому краю Владимир Першини.