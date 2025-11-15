В Пермском крае открыли горячую линию после смертельного ДТП с автобусом

В пятницу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Пермском крае, есть погибшие, в том числе один ребенок, и пострадавшие, их госпитализируют. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).