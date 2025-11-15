Ричмонд
На месте ДТП в Пермском крае деблокировали 16 человек

УФА, 14 ноя — РИА Новости. Спасатели деблокировали 16 пассажиров на месте аварии с участием микроавтобуса и большегруза в Пермском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.

Источник: © РИА Новости

В пятницу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в регионе столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В региональном СУСК РФ РИА Новости сообщали, что семь человек погибли, 12 пострадали.

«Пожарными и спасателями деблокированы с применением гидравлического аварийно-спасательного и шанцевого инструмента 16 пассажиров. Пострадавшие переданы врачам. К сожалению, имеются погибшие», — сообщает краевое ГУ МЧС.

На месте работают 22 специалиста и пять единиц техники и психологи МЧС России, добавили в ведомстве.

Уточняется, что следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).