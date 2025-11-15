В Грузии вышел из тюрьмы мошенник, о котором снят фильм «Аферист из Tinder»

Израильтянин Саймон Леваев, известный благодаря документальному фильму Netflix, вышел на свободу из кутаисской тюрьмы, где находился под трехмесячным арестом. Об освобождении сообщила грузинская служба «Радио Свободы».
Адвокат Мариам Кублашвили пояснила, что производство по делу было полностью прекращено, и Леваев покинул изолятор без каких-либо условий. С него не потребовали залог, не установили ограничений на перемещение, а Германия отозвала запрос о его задержании и экстрадиции.
Леваев, также известный как Шимон Хают, был задержан в сентябре в аэропорту Батуми. Его имя стало широко известным после выхода фильма «Аферист из Tinder», где рассказывается о женщинах, пострадавших от его действий.
В 2019 году его задержали в Греции с поддельным паспортом и отправили в Израиль. Арест в Грузии был связан с запросом Германии, где его обвиняли в краже и неправомерном использовании банковской карты одной из женщин.
Ранее стало известно, что россияне все чаще сталкиваются с мошенниками на сайтах знакомств, которые выманивают деньги под предлогом инвестиций или срочной помощи.