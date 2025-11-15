Пятеро детей и двое взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области

Ранее в Магнитогорске газовый баллон в «газели» взорвался прямо на дороге — всё произошло в считанные секунды. Машина вспыхнула, как факел, но водитель и проходивший мимо мужчина чудом остались живы. 36-летний водитель при выезде на проезжую часть задел бетонное ограждение — от удара повредился газовый баллон и «газель» моментально загорелась. Пламя перекинулось на стоявшую рядом «Ладу Калину», рекламные баннеры и часть здания. От автомобиля остался лишь обгоревший каркас, но, к счастью, никто не пострадал.