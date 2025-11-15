Завершены аварийно-спасательные работы после ДТП с семью погибшими в Прикамье. Видео

Вечером 14 ноября 2025 года в 20:40 на 64-м километре автодороги Пермь — Шадейка возле деревни Черепахи произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком. В результате ДТП погибли семь человек, включая 17-летнюю девушку, еще 12 человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.