В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве хозяина дома и поджоге его семьи

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану сообщили, что в Хасавюрте местный житель, находясь в гостях у знакомых, во время конфликта избил хозяина дома и нанес ему ножом множественные ранения, от которых тот умер. Потом он нанес жене и дочери убитого удары канцелярским ножом, после этого уложил их на пол, накрыл одеждой и другими предметами, поджег вещи и скрылся с места преступления. Однако женщина и двое детей смогли покинуть дом. В настоящее время они находятся в больнице.