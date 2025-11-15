В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве хозяина дома и поджоге его семьи

Полиция задержала жителя Республики Дагестан, который в гостях у знакомых во время конфликта убил хозяина дома, нанес ножевые ранения его супруге и дочери и поджег их. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщила руководитель пресс-службы МВД по региону Гаяна Гариева.
— Благодаря четкой и слаженной работе, сотрудникам Управления уголовного розыска МВД Дагестана в течение нескольких часов удалось установить и задержать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, скрывшегося после содеянного с места происшествия, — написала она в Telegram-канале.
34-летний задержанный признался, что убил друга и нанес ножевые ранения его жене и ребенку. Также он заявил, что раскаивается.
Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану сообщили, что в Хасавюрте местный житель, находясь в гостях у знакомых, во время конфликта избил хозяина дома и нанес ему ножом множественные ранения, от которых тот умер. Потом он нанес жене и дочери убитого удары канцелярским ножом, после этого уложил их на пол, накрыл одеждой и другими предметами, поджег вещи и скрылся с места преступления. Однако женщина и двое детей смогли покинуть дом. В настоящее время они находятся в больнице.
