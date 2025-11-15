Участник стрельбы из свадебного кортежа в Йошкар-Оле публично извинился

На внеочередном заседании совета по делам национальностей Марий Эл один из участников стрельбы из свадебного кортежа публично извинился за произошедшее. Глава региона Юрий Зайцев сообщил об этом в своих социальных сетях.
Мужчина заявил, что сожалеет о случившемся и признал, что его поступок напугал жителей. Его мать также извинилась по телефону за действия сына.
Инцидент произошёл во время проезда свадебного кортежа по городу. На опубликованных кадрах видно, как несколько участников мероприятия стреляли в воздух из охолощенных пистолетов. Подобное поведение вызвало тревогу у местных жителей.
Прокурор республики Илдус Нафиков подчеркнул, что подобные действия не отражают традиции региона и стали серьёзным нарушением общественного порядка. Он отметил, что люди были напуганы, поскольку не понимали, что происходит, и предупредил, что подобные инциденты недопустимы и не должны повторяться.
Ранее в Карачаево-Черкесии свадебный кортеж устроил стрельбу в стиле GTA.