Участник стрельбы из свадебного кортежа в Йошкар-Оле публично извинился

Прокурор республики Илдус Нафиков подчеркнул, что подобные действия не отражают традиции региона и стали серьёзным нарушением общественного порядка. Он отметил, что люди были напуганы, поскольку не понимали, что происходит, и предупредил, что подобные инциденты недопустимы и не должны повторяться.