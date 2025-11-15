В Минске водитель не учел погодные условия и въехал в осветительную мачту

14 ноября около 22.00 23-летний водитель автомобиля Zeekr, двигаясь по ул. Богдановича, при повороте направо на подъем на пр. Победителей, по предварительной информации, не учел погодные условия, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и въехал в осветительную мачту.