15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель не учел погодные условия и въехал в осветительную мачту. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

14 ноября около 22.00 23-летний водитель автомобиля Zeekr, двигаясь по ул. Богдановича, при повороте направо на подъем на пр. Победителей, по предварительной информации, не учел погодные условия, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и въехал в осветительную мачту.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. -0-