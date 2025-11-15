Ричмонд
СМИ: из-за наезда автобуса на людей в Стокгольме погибли три человека

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Три человека погибли и три пострадали в результате наезда автобуса на людей, стоящих на остановке, в центре Стокгольма в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Источник: © РИА Новости

Полиция сообщила, что автобус врезался в остановку в центре Стокгольма, а также уточнила, что в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

«Три человека погибли и еще трое получили ранения, когда двухэтажный автобус врезался в очередь на автобусной остановке в центре Стокгольма», — передает агентство.

Агентство добавляет со ссылкой на полицию, что водитель был задержан, и полиция начала расследование по статье «непредумышленное убийство».

Франс Пресс также приводит соболезнования премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в соцсети X по поводу случившегося.