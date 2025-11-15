Зайцев пообещал наказать участников свадебного кортежа, стрелявших в Йошкар-Оле

Участники свадебного кортежа, которые устроили стрельбу на улицах Йошкар-Олы, понесут наказание. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил глава республики Марий Эл Юрий Зайцев.
— Закон для всех един. Виновные понесут наказание: обнадеживает, что сами молодые люди, их родители осознали произошедшее и раскаиваются, — заявил он на внеочередном заседании совета по делам национальностей, посвященном разбору этого происшествия.
Глава республики отметил, что инцидент напугал и возмутил многих жителей, причем некоторые из них в социальных сетях пытались делать акценты на национальной принадлежности нарушителей.
— Хотя здесь идет речь об элементарном несоблюдении закона, поступке нескольких безответственных лиц, — цитирует Зайцева ТАСС.
По его словам, в период, когда в зоне СВО солдаты всех национальностей плечом к плечу сражаются за Родину, такие действия в тылу являются «предательством ценностей сплоченности и единства, которые демонстрирует вся Россия».
В конце октября в Йошкар-Оле участники двигавшегося по улицам свадебного кортежа стреляли в воздух из охолощенных пистолетов и нарушали ПДД с риском для жизни окружающих.
Шесть человек доставили в отдел полиции Махачкалы — задержанные открыли стрельбу из травматического оружия в ресторане во время свадьбы. Об этом 3 ноября сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.