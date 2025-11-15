Очевидец сообщил новые детали о смертельном ДТП с микроавтобусом в Прикамье. Видео

По словам свидетеля, виновником аварии стал водитель микроавтобуса «Газель», который выехал на встречную полосу. В своем обращении очевидец особо отметил 7-летнего мальчика Матвея, который потерял мать в аварии, но держался стойко — ребенка спасатели извлекли с помощью специального оборудования.