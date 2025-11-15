Очевидец сообщил новые детали о смертельном ДТП с микроавтобусом в Прикамье. Видео

Очевидец передал видеозапись момента ДТП в ГАИ.
Виновником смертельного ДТП в Кунгурском округе Пермского края стал водитель микроавтобуса «Газель», который выехал на встречную полосу. Такое заявление сделал очевидец аварии, передавший видеозапись с регистратора в редакцию URA.RU.
«Ох, ох авария! Вон смотри уже труп. Автобус. Смотри, там просто в трупах все», — не сдерживают эмоции очевидцы лобового столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля Scania.
По словам свидетеля, виновником аварии стал водитель микроавтобуса «Газель», который выехал на встречную полосу. В своем обращении очевидец особо отметил 7-летнего мальчика Матвея, который потерял мать в аварии, но держался стойко — ребенка спасатели извлекли с помощью специального оборудования.
Очевидец также поблагодарил сотрудников экстренных служб и водителей, которые слаженно оказывали помощь пострадавшим, и выразил готовность оказать финансовую помощь оставшимся родственникам погибших. Запись с видеорегистратора мужчина передал сотрудникам ГАИ для установления всех обстоятельств происшествия.
Авария произошла 14 ноября 2025 года в 20:40 на автодороге Пермь — Екатеринбург вблизи села Черепахи. По данным регионального СКР, в ДТП погибли семь человек, включая ребенка, еще 12 получили ранения. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным погибших и поручил организовать медицинскую помощь пострадавшим. Возбуждено уголовное дело.