AFP: из-за наезда автобуса на людей в Стокгольме погибли три человека

В центре Стокгольма в пятницу произошла серьёзная авария: автобус въехал в людей, ожидавших транспорт на остановке. По данным полиции, удар пришёлся на скопление пассажиров, что привело к тяжёлым последствиям.
В результате происшествия погибли три человека, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. На месте работали экстренные службы, район был оперативно перекрыт для проведения необходимых мероприятий.
Правоохранители задержали водителя автобуса и начали расследование. Дело квалифицировано как непредумышленное убийство, и следствие устанавливает обстоятельства, которые могли привести к трагедии.
