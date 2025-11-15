Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: из-за наезда автобуса на людей в Стокгольме погибли три человека

Правоохранители задержали водителя автобуса и начали расследование.

Источник: Аргументы и факты

В центре Стокгольма в пятницу произошла серьёзная авария: автобус въехал в людей, ожидавших транспорт на остановке. По данным полиции, удар пришёлся на скопление пассажиров, что привело к тяжёлым последствиям.

В результате происшествия погибли три человека, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. На месте работали экстренные службы, район был оперативно перекрыт для проведения необходимых мероприятий.

Правоохранители задержали водителя автобуса и начали расследование. Дело квалифицировано как непредумышленное убийство, и следствие устанавливает обстоятельства, которые могли привести к трагедии.

Ранее в Пермском крае шесть человек погибли в ДТП с пассажирским рейсовым автобусом и грузовиком.