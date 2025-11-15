Ричмонд
ТАСС: скрывающийся на Украине преступник должен России более 106 тысяч рублей

Сбежавший на Украину преступник, который курировал покушение на чиновника РФ, имеет задолженность свыше 106 тысяч рублей. Об этом говорится в документах.

На преступника были заведены исполнительные производства по долгам.

«Уроженец Таджикистана Джалолиддин Шамсов имеет задолженность на сумму свыше 106 тысяч рублей. Она включает штрафы, неоплаченные налоги и сборы», — передает ТАСС со ссылкой на документы о долгах.

«Уроженец Таджикистана Джалолиддин Шамсов имеет задолженность на сумму свыше 106 тысяч рублей. Она включает штрафы, неоплаченные налоги и сборы», — передает ТАСС со ссылкой на документы о долгах.

Ранее на бывшего российского депутата, который скрылся на Украине, завели уголовное дело. Он там успел получить гражданство.