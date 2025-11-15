ТАСС: скрывающийся на Украине преступник должен России более 106 тысяч рублей

На преступника были заведены исполнительные производства по долгам.
Сбежавший на Украину преступник, который курировал покушение на чиновника РФ, имеет задолженность свыше 106 тысяч рублей. Об этом говорится в документах.
«Уроженец Таджикистана Джалолиддин Шамсов имеет задолженность на сумму свыше 106 тысяч рублей. Она включает штрафы, неоплаченные налоги и сборы», — передает ТАСС со ссылкой на документы о долгах.
Ранее на бывшего российского депутата, который скрылся на Украине, завели уголовное дело. Он там успел получить гражданство.