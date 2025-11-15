Бойцы ВС РФ разнесли украинскую «машину апокалипсиса», удар сняли на видео

Использование FPV-дронов в операции под Купянском продолжает демонстрировать эффективность тактики «свободной охоты» и засад, ранее применявшейся расчетами беспилотников Восточной группировки войск. Ранее сообщалось об уничтожении транспортных средств ВСУ и нанесении ударов по укрепленным позициям в Запорожской области, а также о разрушении железнодорожной инфраструктуры, использовавшейся для переброски вооружений в Донбасс.