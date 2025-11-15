ВС РФ сорвали ротации и подвоз боеприпасов ВСУ.
Российские FPV-дроны ликвидировали бронеавтомобиль канадского производства Senator под Купянском. Видеоматериал, демонстрирующий удар по боевой машине, опубликовал телеканал «Звезда».
«При помощи ударных дронов-камикадзе им удается успешно срывать ротации и подвоз боеприпасов для противника», — сказано в сообщении. На опубликованных кадрах видно, как FPV-дрон наносит прямое попадание по бронемашине ВСУ, также запечатлены прилеты в несколько пикапов с украинскими солдатами.
Операция подчеркивает растущую роль беспилотных технологий в современных военных конфликтах. Использование FPV-дронов позволяет российским военным эффективно противодействовать противнику, нарушая его логистику и ротацию сил.
Использование FPV-дронов в операции под Купянском продолжает демонстрировать эффективность тактики «свободной охоты» и засад, ранее применявшейся расчетами беспилотников Восточной группировки войск. Ранее сообщалось об уничтожении транспортных средств ВСУ и нанесении ударов по укрепленным позициям в Запорожской области, а также о разрушении железнодорожной инфраструктуры, использовавшейся для переброски вооружений в Донбасс.