Суд оштрафовал блогершу Кобелеву, попытавшуюся оскорбить Алаудинова

Солдат спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» Бекхан Юнусов записал видео с угрозой судом публицисту Анастасии Мироновой и дал ей неделю, чтобы «одуматься». 12 ноября она рассказала, что военному не понравились ее посты с критикой слов Апти Алаудинова. Также Юнусов обвинил Миронову в дискредитации армии. После чего она обратилась в Министерство обороны России.