Суд оштрафовал блогершу Кобелеву, попытавшуюся оскорбить Алаудинова

Блогершу Оксану Кобелеву оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Причиной стал опубликованный в Telegram-канале комментарий к видео с командиром спецназа «Ахмат» генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Соответствующее решение по делу вынес Геленджикский городской суд.
— В июне 2025 года правоохранители обнаружили в Telegram-канале Кобелевой пост с видеозаписью Апти Алаудинова. Под видео был размещен текст, который, по мнению суда, дискредитировал армию, — написало издание «Фонтанка».
Отмечается, что суд счел вину установленной. При этом сама блогерша свою вину не признала.
Солдат спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» Бекхан Юнусов записал видео с угрозой судом публицисту Анастасии Мироновой и дал ей неделю, чтобы «одуматься». 12 ноября она рассказала, что военному не понравились ее посты с критикой слов Апти Алаудинова. Также Юнусов обвинил Миронову в дискредитации армии. После чего она обратилась в Министерство обороны России.
Бойцы спецназа «Ахмат» никогда ни за кем в зоне СВО не прятались, они всегда четко выполняли все поставленные задачи. Об этом 10 ноября заявил Апти Алаудинов.