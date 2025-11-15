Итальянская газета перехватила интервью с Лавровым у конкурента после скандала

«Мы публикуем полную версию интервью, переведенную на итальянский язык, без пропагандистских целей. Мы делаем это потому, что запрос на интервью с неудобным собеседником, а затем отказ публиковать его слова просто потому, что они нежелательны, поднимает вопрос прозрачности. Читатели имеют право слышать даже спорные мнения для формирования собственного мнения», — говорится в сообщении на сайте Verita.