В Нюрнберге эвакуировали 20 тысяч человек из-за бомбы времён Второй мировой

Свыше 20 тысяч человек эвакуируют в немецком городе Нюрнберг из-за бомбы времён Второй мировой войны, сообщили местные власти.
Речь идёт о бомбе производства Соединённых Штатов. Вес неразорвавшейся авиабомбы составляет 450 килограммов. Её обнаружили в ходе строительных работ в районе Гроссройт.
«Эвакуация затронет несколько домов престарелых и медицинских учреждений», — заявили в администрации Нюрнберга.
Власти рассказали, что эта эвакуация станет самой крупной в городе. После эвакуации начнётся операция по обезвреживанию бомбы. В её рамках перекроют дороги в радиусе 800 метров.
В настоящее время на месте находятся около 900 человек, в том числе полицейские и пожарные.
Напомним, летом власти немецкого города Кёльн провели эвакуацию 20 тысяч жителей из-за трёх мощных американских бомб времён Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что в немецком городе Дрезден обнаружили бомбу времён Второй мировой войны. Были эвакуированы около десяти тысяч человек.