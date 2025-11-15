Аэропорт Самары приостановил работу, вылет и прием самолетов ограничен

В аэропорту Самары (Курумоч) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиасообщение закрыто в целях безопасности. Об этом сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт САМАРА (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — предупредил представитель авиационного ведомства.
Сообщение было опубликовано в 01.10 по московскому времени. Сколько продлятся ограничения — заранее не известно. Традиционно целью временного запрета на полеты стало обеспечение безопасности.
Накануне аэропорт Самары также закрывали из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения в Курумоче вводили ранним утром 14 ноября, около 05.00 по местному времени. Спустя три с лишним часа ограничения сняли.
Тогда же аналогичные ограничения были введены и в аэропорту Саратова. Здесь ночью вводили режим «Ковер».
Также временный запрет на полеты коснулся Уфы.
Ранее KP.RU писал, что временные ограничения ночью 2 ноября вводились в аэропортах Казани, Оренбурга и Ульяновска.