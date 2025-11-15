Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Самары приостановил работу, вылет и прием самолетов ограничен

Ограничения в аэропорту Самары введены с 01.10 по московскому времени.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Самары (Курумоч) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиасообщение закрыто в целях безопасности. Об этом сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт САМАРА (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — предупредил представитель авиационного ведомства.

Сообщение было опубликовано в 01.10 по московскому времени. Сколько продлятся ограничения — заранее не известно. Традиционно целью временного запрета на полеты стало обеспечение безопасности.

Накануне аэропорт Самары также закрывали из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения в Курумоче вводили ранним утром 14 ноября, около 05.00 по местному времени. Спустя три с лишним часа ограничения сняли.

Тогда же аналогичные ограничения были введены и в аэропорту Саратова. Здесь ночью вводили режим «Ковер».

Также временный запрет на полеты коснулся Уфы.

Ранее KP.RU писал, что временные ограничения ночью 2 ноября вводились в аэропортах Казани, Оренбурга и Ульяновска.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше