В США допустили конфискацию половины российских активов

По сведениям издания, вероятность того, что президент США Дональд Трамп предпримет соответствующие действия, не столь высока. Однако если это случится, то около 300 млн из этих средств будут вложены в ценные бумаги Министерства финансов Соединенных Штатов перед отправкой средств Киеву.