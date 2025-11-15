NDTV: при взрыве в полицейском участке в Индии погибли семь человек

Семь человек стали жертвами взрыва в здании в Индии, сообщает NDTV.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников. По предварительным данным, ещё 27 человек получили ранения.
Инцидент случился в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир. Источники рассказали, что взорвались конфискованные взрывчатые вещества.
«Семь человек погибли и 27 пострадали в результате мощной детонации конфискованных взрывчатых веществ, хранившихся в полицейском участке в Джамму и Кашмире вечером в пятницу. Число погибших может возрасти, так как пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что погибли в основном полицейские и сотрудники судмедэкспертизы. Кроме того, жертвами взрыва стали Также два чиновника из администрации населённого пункта Сринагар.
Ранее сообщалось, что в индийской столице взорвался автомобиль, погибли 12 человек. Правительство Индии признало подрыв машины в Нью-Дели терактом.