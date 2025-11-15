NDTV: при взрыве в полицейском участке в Индии погибли семь человек

«Семь человек погибли и 27 пострадали в результате мощной детонации конфискованных взрывчатых веществ, хранившихся в полицейском участке в Джамму и Кашмире вечером в пятницу. Число погибших может возрасти, так как пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии», — говорится в сообщении.