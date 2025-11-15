Трамп: США проведут ядерные испытания в ответ на действия других стран

Ранее Дональд Трамп уже высказывался о намерении провести ядерные испытания, объясняя это необходимостью проверить работоспособность соответствующих устройств и реагируя на якобы проводимые РФ и КНР действия в этом направлении. Вашингтон анонсировал подготовку к субкритическим испытаниям, при которых не производятся взрывы, а тестируются составляющие систем.