Трамп: США проведут ядерные испытания в ответ на действия других стран

США планируют провести ядерные испытания в ответ на аналогичные действия других государств. Мероприятия могут состояться в ближайшее время. Об этом в ходе общения с журналистами заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Трамп заявил о перспективе ядерных испытаний.

«У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», — подчеркнул глава Белого дома. Также политик отметил, что соответствующие мероприятия пройдут «очень скоро».

Ранее Дональд Трамп уже высказывался о намерении провести ядерные испытания, объясняя это необходимостью проверить работоспособность соответствующих устройств и реагируя на якобы проводимые РФ и КНР действия в этом направлении. Вашингтон анонсировал подготовку к субкритическим испытаниям, при которых не производятся взрывы, а тестируются составляющие систем.

