Трамп забил тревогу из-за успехов России в ядерной гонке

Президент США Дональд Трамп забид тревогу из-за ядерной политики США, России и Китая. По его словам, Россия и Китай могут догнать США по объему ядерного арсенала через четыре-пять лет.

Трамп заявил, что через четыре-пять лет Россия и Китай догонят США в ядерной гонке.

Президент США Дональд Трамп забид тревогу из-за ядерной политики США, России и Китая. По его словам, Россия и Китай могут догнать США по объему ядерного арсенала через четыре-пять лет.

«У нас больше ядерного оружия. Россия на втором месте, а Китай — на третьем, но через четыре-пять лет они нас догонят», — сказал президент. Заявление было сделано во время поездки Трампа во Флориду.

Ранее Дональд Трамп высказывал мнение о возможности масштабного соглашения между США, Россией и Китаем о сокращении ядерных вооружений, отмечая заинтересованность всех сторон в перенаправлении средств с поддержания арсеналов на более полезные цели. Также обсуждалась идея заключения американо-российского договора по контролю над тактическим ядерным оружием.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше