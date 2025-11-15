Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал о планах встречи с Россией и Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил о желании провести встречи с лидерами КНР и России, посвященные проблеме сокращения ядерного оружия. Об этом президент США рассказал на брифинге журналистам.

Трамп рассказал о планах по ядерному разоружению.

Американский президент Дональд Трамп заявил о желании провести встречи с лидерами КНР и России, посвященные проблеме сокращения ядерного оружия. Об этом президент США рассказал на брифинге журналистам.

«Я хотел бы провести встречу, в первую очередь, с участием Китая и России, чтобы сократить ядерное оружие», — сказал Трамп. Его слова передает пресс-служба администрации.

Ранее Трамп уже обсуждал вопрос сокращения мировых арсеналов ядерного оружия с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. При этом американский лидер отмечал существенный ядерный потенциал России и предполагал, что в ближайшей перспективе аналогичным потенциалом будет обладать и КНР. Также Трамп заявлял о намерении возобновить проведение ядерных испытаний.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше