В результате взрыва в полицейском участке в Индии погибли семь человек

Ранее в Ачинске взрыв баллона с дихлофосом обрушил стену квартиры и привел к гибели пожилой женщины. Инцидент произошел 12 ноября в пятиэтажном доме микрорайона 3-й Привокзальный. Взрыв баллона объёмом 600 мл вызвал разрушение: были выбиты окна и повреждена стена между двумя квартирами на третьем этаже. 71-летняя пенсионерка была экстренно госпитализирована, но спасти её не удалось. Прокуратура Красноярского края сообщила, что в момент происшествия в квартире, кроме погибшей, никого не было.