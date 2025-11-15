Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два землетрясения за пять минут произошли на Курилах

У побережья северных Курил с интервалом в четыре минуты сейсмологи зарегистрировали два землетрясения магнитудой 5,3 и 5,1. Оба эпицентра располагались в океане восточнее Северо-Курильска, на расстоянии около 165−168 километров.

Источник: Life.ru

Жители могли почувствовать вибрации силой до 2−3 баллов, но угрозы цунами специалисты не увидели. Сейсмостанция «Южно-Сахалинск» продолжает мониторинг, поскольку серия толчков нередко превращается в цепочку повторных колебаний, передаёт РИА «Новости».

Ранее сейсмологи зафиксировали два подземных толчка в Черноморском регионе. Как сообщал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, первый толчок магнитудой 3,3 был зарегистрирован 10 ноября в 18:53. Спустя всего 12 минут, в 19:05, последовал второй с магнитудой 3,2. Подземные толчки ощущались на расстоянии 51 км от Сочи и в 7 км от Лазаревского.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.