Два землетрясения за пять минут произошли на Курилах

Ранее сейсмологи зафиксировали два подземных толчка в Черноморском регионе. Как сообщал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, первый толчок магнитудой 3,3 был зарегистрирован 10 ноября в 18:53. Спустя всего 12 минут, в 19:05, последовал второй с магнитудой 3,2. Подземные толчки ощущались на расстоянии 51 км от Сочи и в 7 км от Лазаревского.