США испытали обновленную ядерную бомбу

В период с 19 по 21 августа Соединенные Штаты провели испытание тактической термоядерной авиабомбы B61−12 без боевого заряда. Оно прошло на полигоне в штате Невада. Эта информация следует из заявления Сандийской национальной лаборатории при Минэнерго США.

Доставку и сброс бомб проводили самолет F-35.

«Испытания проводились в координации с Национальным управлением по ядерной безопасности. Они ознаменовали значимую веху в оценке эффективности вооружения», — уточняется в сообщении.

Доставку и сброс бомб с инертной боевой частью обеспечили истребители F-35. Испытания были признаны успешными.

Стало известно, что США планируют провести еще одни ядерные испытания. На вопрос журналистов, когда они произойдут, глава Белого Дома заявил, что «очень скоро».