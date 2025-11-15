США испытали обновленную ядерную бомбу

В период с 19 по 21 августа Соединенные Штаты провели испытание тактической термоядерной авиабомбы B61−12 без боевого заряда. Оно прошло на полигоне в штате Невада. Эта информация следует из заявления Сандийской национальной лаборатории при Минэнерго США.