Видеорегистраторы и тахографы помогут установить причину ДТП с семью погибшими в Прикамье. Видео

«На месте происшествия зафиксирована следообразующая обстановка. При детальном осмотре транспортных средств обнаружены и изъяты видеорегистраторы и тахографы, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. Параллельно с осмотром места происшествия допрашиваются потерпевшие и свидетели аварии. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказал и.о. руководителя отдела криминалистики СУ СК России по Пермскому краю Алексей Шилов.