Аэропорт Самары приостановил работу второй раз за неделю

В аэропорту Самары (Курумоч) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такие меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Отмечается, что это второй раз за неделю, когда воздушная гавань приостанавливает деятельность.