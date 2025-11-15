Массовые задержки рейсов наблюдаются в аэропорту Уфы

В Уфе задерживают рейсы после закрытия неба.
В аэропорту Уфы наблюдаются массовые задержки рейсов. По предварительным данным, задержано около 10 рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.
Задержаны такие рейсы, как Калининград — Пермь, Минеральные воды — Оренбург. Кроме того, наблюдаются задержки и на зарубежные рейсы: до Еревана и из Стамбула.
Ранее в Уфе были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Также работы приостановили аэропорты Казани, Нижнекамска и Тамбова. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов.