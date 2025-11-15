Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США поставили цель убрать российский газ в Европе до последней молекулы

Представители США осуществляли поездки в европейские страны с целью продвижения своих энергоресурсов и полного вытеснения российского газа с европейского рынка. Об этом сообщила газета Financial Times.

Американские чиновники совершали поездки по Европе в рамках усилий по продаже своих энергоносителей.

Представители США осуществляли поездки в европейские страны с целью продвижения своих энергоресурсов и полного вытеснения российского газа с европейского рынка. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Американские чиновники совершали поездки по Европе в рамках усилий по продаже американских энергоносителей и уничтожению “всех до последней молекулы” российского газа на континенте», — утверждает газета. В статье также раскрываются обстоятельства, которые привели к срыву сделки по покупке активов компанией Gunvor. Так, положение компании осложнялось из-за внимания СМИ к ее предыдущим связям с Москвой.

По данным нескольких анонимных источников, знакомых с деталями переговоров между Gunvor и российской компанией «Лукойл», последняя начала искать покупателей для своих европейских и зарубежных подразделений еще в 2023 году. Как отмечает Financial Times, американские должностные лица, ответственные за реализацию санкционной политики, активно взаимодействовали с участниками сделки и посещали офисы Gunvor в Женеве и других энергетических компаний, чтобы оценить воздействие санкций на энергетическую инфраструктуру Европы.

Великобритания 15 октября ввела санкции против «Лукойла». Спустя некоторое время США также включили компанию и ее дочерние структуры с долей владения более 50% в санкционный список, установив срок для завершения всех операций до 21 ноября, пишет «Национальная служба новостей». Европейский союз в рамках нового пакета санкций ввел ограничения в отношении торгового подразделения «Лукойла» — Litasco Middle East DMCC, штаб-квартира которого расположена в Дубае. Кроме того, 27 октября «Лукойл» объявил о намерении реализовать свои зарубежные активы и приступил к рассмотрению предложений от заинтересованных покупателей, передает деловое издание «Взгляд».

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше