США поставили цель убрать российский газ в Европе до последней молекулы

Великобритания 15 октября ввела санкции против «Лукойла». Спустя некоторое время США также включили компанию и ее дочерние структуры с долей владения более 50% в санкционный список, установив срок для завершения всех операций до 21 ноября, пишет «Национальная служба новостей». Европейский союз в рамках нового пакета санкций ввел ограничения в отношении торгового подразделения «Лукойла» — Litasco Middle East DMCC, штаб-квартира которого расположена в Дубае. Кроме того, 27 октября «Лукойл» объявил о намерении реализовать свои зарубежные активы и приступил к рассмотрению предложений от заинтересованных покупателей, передает деловое издание «Взгляд».