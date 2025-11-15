Трамп рассказал про сотрудничество с Путиным в контексте завершения СВО

Ранее эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в интервью URA.RU высказал мнение о том, что существует два возможных пути возвращения Украины к переговорному процессу. Так, повлиять на ситуацию могут Владимир Путин и его Дональд Трамп. Кортунов отметил, что возобновление переговоров может стать результатом либо дипломатического давления, либо продвижения российских вооруженных сил на фронте. В частности, эксперт указал на возможность того, что США могут оказать значительное влияние на Киев, сделав продолжение военной поддержки Украины условием для готовности к возобновлению переговоров.