Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал про сотрудничество с Путиным в контексте завершения СВО

Отношения с президентом России Владимиром Путиным рассматривались в качестве одного из элементов урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован скоро.

Отношения с президентом России Владимиром Путиным рассматривались в качестве одного из элементов урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я думал, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, я думал это (украинское урегулирование — прим. URA.RU) будет легче», — сказал Трамп. Его слова передает телеканал GB News.

Также американский президент выразил уверенность в скором разрешении украинского конфликта. По его словам, ранее ему удалось способствовать урегулированию восьми других боевых действий.

Ранее эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в интервью URA.RU высказал мнение о том, что существует два возможных пути возвращения Украины к переговорному процессу. Так, повлиять на ситуацию могут Владимир Путин и его Дональд Трамп. Кортунов отметил, что возобновление переговоров может стать результатом либо дипломатического давления, либо продвижения российских вооруженных сил на фронте. В частности, эксперт указал на возможность того, что США могут оказать значительное влияние на Киев, сделав продолжение военной поддержки Украины условием для готовности к возобновлению переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше