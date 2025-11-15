Ричмонд
Трамп высказался по поводу окончания СВО на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно скорейшего разрешения конфликта на Украине. Он сделал соответствующее заявление в эфире британского телеканала, подчеркнув свою надежду на быстрое развитие событий.

Трамп надеется на скорее разрешение конфликта на Украине.

«Я надеюсь, что это произойдет скоро», — сказал Дональд Трамп в разговоре с GB News, говоря о разрешении конфликта. На вопрос о том, является ли продолжение боевых действий раздражающим фактором, он дал краткий и однозначный ответ: «Да, является».

При этом американский лидер признал, что затяжной характер противостояния остается для него источником раздражения. Трамп прямо подтвердил это, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе того же интервью.

Ранее Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что уверен в своем способности урегулировать конфликт на Украине в течение нескольких месяцев. При этом американский лидер не раскрыл конкретных планов по достижению мира, ограничившись общей уверенностью в успехе.

