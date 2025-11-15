Ричмонд
На Камчатке за сутки произошло пять афтершоков магнитудой до 5,3

На Камчатке продолжаются подземные толчки: за сутки сейсмологи зафиксировали пять афтершоков магнитудой до 5,3. Один из них ощущался жителями полуострова, сообщили в МЧС России по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, в течение суток произошло пять афтершоков, связанных с мощным землетрясением 30 июля. Магнитуда толчков варьировалась от 3,6 до 5,3, и один из них ощущался в населённых пунктах силой до трёх баллов.

Ранее на Курилах за пять минут произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,3 и 5,1. Оба эпицентра располагались в океане восточнее Северо-Курильска, на расстоянии около 165−168 километров. Жители могли почувствовать вибрации силой до 2−3 баллов, угрозу цунами не объявляли.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

