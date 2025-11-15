Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим беспилотной опасности введен в Пермском крае. Скрин

На территории Пермского края объявлена беспилотная опасность, жителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать осторожность. Соответствующие сообщения приходят на смартфоны жителей региона посредством системы РСЧС.

Жителей Пермского края предупредили о введении режима беспилотной опасности.

На территории Пермского края объявлена беспилотная опасность, жителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать осторожность. Соответствующие сообщения приходят на смартфоны жителей региона посредством системы РСЧС.

«Беспилотная опасность объявлена на территории Пермского края 15 ноября в 7:00. Будьте внимательны и осторожны», — указано в одном из таких сообщений, рассказывает корреспондент URA.RU.

Режим беспилотная опасность в Пермском крае вводится не первый раз за последние два месяца. Ранее он объявлялся 17 октября и 2 ноября. Оперативные службы каждый раз приводятся в состояние полной готовности, а население просят быть внимательными и не поддаваться панике.

Пермяки получили экстренное сообщение.