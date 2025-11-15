«Оранжевый» код опасности объявлен на Камчатке из-за вулкана

С начала текущей фазы активности это уже не первый подобный случай на вулкане. Ранее, в сентябре, наблюдался выброс на высоту 2−2,4 километра, а 20 октября — до трех километров. Ученые считают, что пробуждение вулкана связано с сильным землетрясением, которое произошло 30 июля у восточного побережья Камчатки. Магнитуда землетрясения составила 8,8.