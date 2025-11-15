СКР возбудило два уголовных дела: что известно о расследовании смертельного ДТП под Кунгуром

Следственное управление СКР по Прикамью возбудило два уголовных дела. Одно из них квалифицируется по части 5 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Второе — по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности). Подробнее о ходе расследования и ситуации на трассе — в материале URA.RU.