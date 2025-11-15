Зеленского могут отстранить от власти из-за коррупционного скандала на Украине

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники НАБУ посетили с обысками бизнесмена и соратника Зеленского — Тимура Миндича. Он к тому моменту уже покинул территорию Украины. Впоследствии НАБУ обнародовало отрывки аудиозаписей, имеющих отношение к делу о коррупции в энергетической сфере. В записях упоминаются лица, которым бюро присвоило кодовые имена «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». Согласно данным, предоставленным Железняком, за этими псевдонимами скрываются: Миндич («Карлсон»), представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор») и советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк («Рокет»).