В аэропорту Ижевска ввели ограничения на полеты

«Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация.
