Мощный взрыв произошел на тепловой электростанции в Аргентине. Видео

На юге Буэнос-Айреса (Аргентина) произошел мощный взрыв на химическом заводе. Инцидент случился на территории промышленного комплекса Спегаццини. В результате взрыва в Эсейсе и Кануэласе были выбиты стекла в зданиях в радиусе до четырех километров. Среди раненых — минимум 15 человек. Об этом сообщают местные СМИ.