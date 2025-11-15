Трамп забил тревогу из-за ситуации в Европе

Трамп прокомментировал ситуацию с мигрантами в Европе.
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике миграционную политику европейских стран. В интервью британскому телеканалу он заявил, что масштабная иммиграция кардинально изменила облик региона в негативную сторону.
«Грустно видеть, что происходит с Европой из-за иммиграции. Европа уже не то место. Я не говорю, что каждое место, но почти каждое место, или пара мест», — сказал Дональд Трамп в интервью с GB News.
По словам Трампа, происходящие в Европе процессы вызывают у него чувство грусти. Американский политик отметил, что подобная ситуация наблюдается не в единичных случаях, а повсеместно.