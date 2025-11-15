Ричмонд
Семь российских аэропортов приостановили работу за прошедшую ночь

Аэропорт Ижевска временно остановил работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. За прошедшую ночь это уже седьмой аэропорт, в котором ввели ограничения.

В Ижевске закрыли небо.

Аэропорт Ижевска временно остановил работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. За прошедшую ночь это уже седьмой аэропорт, в котором ввели ограничения.

«Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Меры нужны для безопасности пассажиров.

Ранее ограничения коснулись аэропортов Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч), Казани, Нижнекамска (Бегишево), Тамбова (Донское) и Уфы. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару.

Сейчас ограничения уже сняты в аэропортах Самары и Саратова. В остальных аэропортах ситуация остается под контролем служб воздушного движения.