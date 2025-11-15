В Хабаровске сотрудница СИЗО завела роман с зэком и пронесла ему телефоны

По данным суда, 35-летняя женщина устроилась в СИЗО-1 в октябре 2024 года. В одну из смен она начала общаться с осуждённым, прибывшим из Кемерово, которого накануне приговорили к 28 годам лишения свободы. Переписка продолжалась и вне учреждения. Заключённый добивался от хабаровчанки внимания, присылал на её адрес цветы и предлагал отношения. По просьбе мужчины она принесла на режимную территорию два мобильных телефона.