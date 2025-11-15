Ричмонд
В Хабаровске сотрудница СИЗО завела роман с зэком и пронесла ему телефоны

Суд признал женщину виновной в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности.

Источник: Taylor Grote/CC0

В Хабаровске осудили экс-сотрудницу СИЗО за незаконный пронос телефонов заключённому. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

По данным суда, 35-летняя женщина устроилась в СИЗО-1 в октябре 2024 года. В одну из смен она начала общаться с осуждённым, прибывшим из Кемерово, которого накануне приговорили к 28 годам лишения свободы. Переписка продолжалась и вне учреждения. Заключённый добивался от хабаровчанки внимания, присылал на её адрес цветы и предлагал отношения. По просьбе мужчины она принесла на режимную территорию два мобильных телефона.

Позже выяснилось, что заключённый заранее сообщил об этих контактах оперативному отделу. В отношении сотрудницы провели проверку, после которой было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий из личной заинтересованности.

Суд признал женщину виновной. Ей назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы условно и запрет на работу в государственных и правоохранительных структурах сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.