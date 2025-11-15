Хабаровчанка расплатилась чужими деньгами и украла планшет у знакомого

«Позже, в магазине, женщина познакомилась с мужчиной. Он пригласил ее к себе домой. Когда мужчина уснул, она украла планшет его сына стоимостью 36 тысяч рублей и продала его за 500 рублей» — рассказали в УМВД России по Хабаровску.