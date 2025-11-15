Хабаровчанка расплатилась чужими деньгами и украла планшет у знакомого

В Хабаровске задержали женщину, которая украла деньги с потерянной банковской карты и планшет у нового знакомого. В мае этого года она совершила серию краж в Индустриальном районе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Все началось, когда хабаровчанка нашла на улице банковскую карту с функцией бесконтактных расчетов. Она использовала карту, чтобы расплатиться за продукты и алкоголь в магазинах на сумму около 15 тысяч рублей.
«Позже, в магазине, женщина познакомилась с мужчиной. Он пригласил ее к себе домой. Когда мужчина уснул, она украла планшет его сына стоимостью 36 тысяч рублей и продала его за 500 рублей» — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Задержали женщину сотрудники полиции, и она полностью компенсировала ущерб потерпевшим. Суд назначил ей штраф 110 тысяч рублей.