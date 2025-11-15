Ричмонд
За сутки в Красноярском крае потушили семь пожаров

В Лесосибирске в сгоревшей квартире нашли тело мужчины.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в крае произошло семь пожаров. В одном из них погиб мужчина. Трагедия произошла в Лесосибирске. В квартире пятиэтажного дома по улице 9-й микрорайон загорелись мебель и домашние вещи на площади 30 квадратных метров. Жильцов эвакуировали, а в квартире нашли тело мужчины. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Известно, что в квартире был протянут удлинитель. В него хозяин включил обогреватель, который проработал всю ночь.

В поселке Памяти 13 борцов из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных сгорел дом на площади 100 «квадратов». Пожар тушили 17 сотрудников МЧС.

Также за сутки на оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС привлекались семь раз.